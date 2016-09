Série B do campeonato brasileiro deste ano tem sido assombroso para o comandante atual campeão paraense e da Copa Verde

05 de setembro, 2016 - Série B

A trajetória de Dado Cavalcanti no Paysandu tem se caracterizado pelos extremos. Em 2015, o treinador chegou e amargou eliminações no Paraense e na Copa Verde para o rival, Remo, mas se reabilitou com grande campanha na Série B. Em 2016, Dado 'deu o troco' e foi campeão estadual e regional tirando o Leão, porém está em crise na Segundona do Brasileirão. Aliás, esta Série B já tem os piores números do treinador no clube.

O Paysandu realizou 11 jogos sob o comando do pernambucano e tem um aproveitamento de time rebaixado à Série C de 2017, com 24%. Foram somente duas vitórias, dois empates e sete derrotas, diante de um panorama de 10 gols marcados e 23 tentos sofridos.

No primeiro semestre de 2015, Dado teve a demissão especulada e até exigida por uma parte da torcida e imprensa. Na ocasião, no entanto, o Bicola teve 12 jogos com Cavalcanti como treinador, vencendo seis, empatando dois e perdendo quatro, em um aproveitamento de 55%, com 22 gols marcados e 12 sofridos. Na Série B do ano passado, o aproveitamento foi de 52%, com 17 vitórias, nove empates e 12 derrotas.

Após a derrota para o Luverdense, o presidente do Papão, Alberto Maia, afirmou que a diretoria confia plenamente no técnico, que atribuiu o baixo rendimento à crença de que as conquistas do Paranse e da Copa Verde deste ano de 2016 tinham deixado heranças que poderiam ser usadas em campo, na Série B. 'Já vi que não tem como. Vamos fazer um trabalho partindo do zero, um trabalho de formiguinha para poder dar a volta por cima nesta situação', declarou.