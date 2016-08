Edson Ratinho assume a lateral direita no lugar do suspenso Roniery na noite desta terça-feira (30)

Por: Redação ORM News

Em 30 de agosto, 2016 - 18h36 - Série B

Entre as muitas especulações e subjeções que envolviam a provável escalação do Paysandu para a partida da noite desta terça-feira (30), contra o Tupi (MG), prevaleceu o 'feijão com arroz'. O técnico Dado Cavalcanti definiu o Bicola com apenas uma mudança, com a entrada de Edson Ratinho (foto) no lugar do suspenso Roniery, ambos especialistas da lateral direita.

O Bicola pisará no gramado da Curuzu, em Belém, com a missão de vencer para voltar a pontuar e se aproximar do G4 da Série B do campeonato brasileiro. Vale destacar que o Papão está a seis pontos do grupo de acesso à Série A de 2017 e somente a sete da zona de rebaixamento.

Aliás, a zona de rebaixamento é o local onde está o Tupi, que somou apenas 19 pontos em 21 jogos, mas vem embalado depois de arrancar um empate com o Vasco da Gama, em uma partida em que o Galo Carijó chegou a abrir o placar

O Paysandu entrará em campo, portanto, com Emerson; Edson Ratinho, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas e Celsinho; Maílson e Tiago Luís. No lado do Tupi, a onzena será formada por Rafael Santos; Vinícius Kiss, Gabriel Santos, Thiago Sales e Bruno Costa; Recife, Marcos Serrato, Luiz Paulo e Hiroshi; Jonathan e Giancarlo.