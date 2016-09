Bicola enfrenta o Brasil de Pelotas (RS), às 21h30 desta sexta-feira (9), no Mangueirão, em Belém

Por: Redação ORM News

Em 08 de setembro, 2016 - 19h17 - Série B

Qual a diferença entre o time que treina e o time que joga? Para o técnico Dado Cavalcanti, o fato é que existe uma mudança. Ao se referir à expectativa acerca da atuação da equipe nesta sexta-feira (9), às 21h30, contra o Brasil de Pelotas (RS), no Mangueirão, o treinador destacou tal diferença.

'O Paysandu dos treinamentos é um time bem mais agressivo na marcação e que sabe usar mais o fator casa aoo seu favor. Isto é algo que não aconteceu nos últimos jogos, principalmente, quando conseguimos abrir o placar, como foi com o Luverdense. Naquela partida, deixamos a marcação de lado a partir do momento que conseguimos o gol', falou.

Para o confronto contra o Grêmio Brasil Esportivo, o Bicola terá o retorno de Ilaílson e Leandro Cearense à equipe titular e também voltará a contar com o atacante Bruno Veiga. O atleta não joga desde o campeonato paraense por conta de uma lesão no ombro, que necessitou de cirurgia.

Outra novidade para o confronto será o estádio. Após delcarações dos jogadores do Paysandu a diretoria resolveu retomar o Mangueirão ao invés da Curuzu como 'casa' na Série B do campeonato brasileiro. 'Todos sabemos que Mangueirão e Curuzu têm as mesmas dimensões, mas, se você perguntar para qualquer jogador, todos os que jogaram nos dois campos vão dizer que é mentira. O que importa é que é um fato novo, principalmente para Tiago Luís e Maílson, que nunca atuaram lá', comentou.

Independente disto, a missão é árdua, uma vez que, pela frente, o Papão terá o atual terceiro colocado da Série B, que vem de três vitórias consecutivas jogando fora de casa. 'Independente de momento na competição, nós somos Paysandu, jogamos no Mangueirão e vamos assumir esta responsabilidade de vencer', concluiu.