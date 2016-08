Paysandu receberá o Tupi, às 19h15 desta terça-feira (30), na Curuzu, em Belém, pela 22ª rodada da Série B do campeonato brasileiro

Por: Redação ORM News

Em 29 de agosto, 2016 - 16h23 - Série B

Às vésperas do embate com o Tupi (MG), pela 22ª rodada da Série B do campeonato brasileiro, o dia 24 de maio deste ano de 2016 voltou a ser lembrado na Curuzu. Naquela data, o Papão amargava uma goleada por 5 a 1 para o time mineiro, mas o técnico Dado Cavalcanti afastou qualquer possibilidade de sentimento de revanche.

Apesar de frisar que 'aquele jogo já passou e não tem como voltar atrás', Dado não escondeu o sentimento que teve ao ver o Papão ser goleado dentro de campo. 'Foi a derrota mais dolorosa que presenciei no Paysandu, mas agora estamos em outros ares, na nossa casa, com o nosso torcedor e o que importa é que precisamos muito desses três pontos e vamos buscá-los', declarou.

Atualmente na 12ª colocação com 28 pontos, o Paysandu precisa vencer para seguir se aproximando do G4 e, por conseguinte, distanciando-se da famigerada zona de rebaixamento à Série C de 2017. 'Espero que o time esteja bastante concentrado. O adversário, quando se encontra na situação em que o Tupi está, vem como um franco atirador e isto é um ingrediente a mais para a partida. Este é um jogo crucial para nossas pretensões no campeonato. Temos que estar atentos', frisou Dado. O Tupi é o atual vice-lanterna da Série B com 19 pontos em 21 jogos.

Outro ponto levantado pelo comandante bicolor é a presença do Tupi como uma das zebras da rodada. O Galo Carijó chegou a estar vencendo o líder da competição, Vasco da Gama, em Juiz de Fora (MG), mas levou a virada e, no final, ainda conseguiu arrancar o empate.

'O jogo serviu de um alerta, sim. Mas sabemos que o futebol é jogado dentro de campo. O Tupi e também o Sampaio Corrêa tiraram pontos do Vasco. Temos que saber jogar contra eles e, como jogamos a menos de 48 horas (o último foi no sábado, às 16h, contra o Oeste), vamos focar nas conversas e no repasse de informações aos atletas para que tenhamos eles aptos fisicamente para enfrentar o Tupi', explicou.

Paysandu x Tupi está marcado para acontecer às 19h15 desta terça-feira (30), na Curuzu, em Belém, com transmissão lance a lance pelo ORM News.