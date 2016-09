Ilaílson e Leandro Cearense retornam ao time titular do Bicola. Tiago Luís é única dúvida por questões clínicas

Por: Redação ORM News

Em 08 de setembro, 2016 - 16h28 - Série B

Em uma semana que começou com posicionamento público dos jogadores, o técnico Dado Cavalcanti definiu pelo menos três mudanças na equipe titular do Paysandu, que ele garantiu que terá uma nova postura no que diz respeito às responsabilidades em campo.

Das alterações, a primeira - e já aguardada - é o retorno de Emerson ao gol depois de se recuperar de uma lesão no quadril. As outras duas foram surpresas. Enquanto muitos apontavam a volta de Ricardo Capanema depois de ter cumprido suspensão por expulsão, Ilaílson foi o escolhido para proteger a zaga bicolor. Outro jogador que voltou à titularidade foi o atacante Leandro Cearense, retirado até do banco de reservas nos últimos jogos.

Uma quarta mudança foi cogitada pelo treinador, mas por questão clínica. 'Ainda preciso esperar por uma nova avaliação do Tiago Luís. Ele foi poupado do treino de ontem e fez um trabalho separado hoje. Vamos aguardar uma nova avaliação da comissão técnica para saber se ele poderá jogar. Se Tiago Luís não for, o Robert entrará no lugar', explicou.

Em relação à postura em campo, o treinador disparou: 'A semana começou diferente a partir do momento em que os jogadores assumiram a responsabilidade para si. Eles até fizeram aquele posicionamento coletivo à imprensa. Nos treinos, a coisa mudou. Precisamos esquecer o que nos aflinge e o que nos amedronta que seja o jogo e focar no Brasil de Pelotas. A conversa foi bem em cima disso e de um aumento dos níveis de concentração'.

A escalação do Bicola para encarar o atual dono da terceira colocação da Série B do campeonato brasileiro ficou, portanto, com: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ilaílson, Augusto Recife, Lucas e Tiago Luís (Robert); Maílson e Leandro Cearense.