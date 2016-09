O meia Cleyton e o atacante Jobinho estão em Belém e aguardam 'protocolo' do clube para serem anunciados

Por: Redação ORM News

Em 14 de setembro, 2016 - 17h13 - Série B

As contratações do meia Cleyton, ex-CSA (AL), e do atancante Jobinho, que estava no Bragantino (SP), foi justificada pelo treinador Dado Cavalcanti como uma busca por mais velocidade no Paysandu. A dupla está em Belém desde o início desta semana e aguarda resultado de exames para assinarem e serem anunciados oficialmente pelo clube.

'São dois jogadores velozes e essa é uma característica que, em alguns momentos, precisamos e acabamos não tendo na Série B. A velocidade e a possibilidade de uma válvula de escape pelas pontas é algo que já nos ajudou muito no passado e espera que volte a acontecer', falou.

Jobinho é lembrado por alguns bicolores por ter sido o responsável por sofrer um pênalti e marcar o gol da vitória do Braga sobre o próprio Papão, na Segundona de 2015. Cleyton, por sua vez, estava no CSA (AL), e Dado o classificou como 'um meia que fez oito gols em 11 jogos pela Série D e que, portanto, é um meia que chega bem à frente para finalizar e marcar gols'.

A dupla deve ser inscrita no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) até esta quinta-feira (15), quando encerra-se o prazo para regularização de novos jogadores para a disputa desta Série B do campeonato brasileiro.