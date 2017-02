O projeto é resultado de uma pesquisa visual do fotógrafo mineiro na capital paraense

Por: Redação ORM News com informações de Assessoria

Em 20 de fevereiro, 2017 - 12h08 - Entretenimento

Contemplado com o XV Prêmio Marc Ferrez de Fotografia, o fotógrafo Cyro Almeida percorreu diversos bairros da capital paraense para realizar registros de pessoas e paisagens pela cidade. Tendo um olhar atento às especificidades da capital, ele começou a captar os movimentos, cores e características da região, e transformou em um belo ensaio sobre a cidade das mangueiras, principalmente nos bairros de São Brás, Guamá, Jurunas e Cidade Velha.

Como resultado do projeto "Pequena Rota do Insuspeitável", o artista mineiro decidiu realizar uma exposição das fotografias, que será apresentada no próximo dia 22 (quarta-feira), às 19h, em um bate-papo com o público, na associação Fotoativa. A entrada para o evento é gratuita.

Além disso, Cyro vai levar as imagens até às pessoas fotografadas, onde elas residem ou trabalham. Assim, ele optou pela produção de um fotolivro em formato de jornal que será distrubuído gratuitamente do Ver-o-Peso ao Mercado de São Brás. “Toda fotografia que fiz até hoje é uma tentativa de me aproximar de lugares que sem ela eu não conheceria. Ela é um agente que me provoca a estar em ambientes que sem ela, pela próprias relações sociais e urbanísticas, do lugar de onde venho, de uma classe média universitária, não teria condições para estar”, relata o fotógrafo.

Serviço: Bate-papo sobre o projeto “Pequena Rota do Insuspeitável”, com o fotógrafo Cyro Almeida

Data: 22/02

Hora: 19h

Local: Associação Fotoativa (Praça Barão do Guajará, 19 - Campina, Belém)

Informações: (91) 3225-2754