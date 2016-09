Curitibana enfrenta Lina Lansberg no dia 24 de setembro, em Brasília

Por: Lance!Net

Em 06 de setembro, 2016 - 14h55 - Artes Marciais

Campeã dos penas do Invicta, Cris Cyborg vai em busca de sua segunda vitória dentro do UFC, em luta contra a estreante Lina Lansberg, prevista para o dia 24 de setembro, em Brasília.

A curitibana luta mais uma vez no peso casado até 63.5 kg e, apesar de não conseguir atingir o limite do peso-galo (61 kg), Cyborg ainda sonha em fazer a aguardada luta contra a ex-campeã Ronda Rousey.

'Respeito todas as garotas, independente de quem são. Mas acredito que existe uma novela entre mim e Ronda que temos que finaliza. Penso que essa é a luta que todos ainda querem assistir', disse Rowdy, em entrevista ao site "MMA Junkie".

Cris Cyborg e Ronda Rousey já se atacaram durante anos através da imprensa e o desejo da brasileira de fazer essa luta permanece vivo, só depende da americana.

'Acredito que as pessoas fazem as mesmas perguntas para ela. É por isso que eu penso que essa luta precisa acontecer. Então nós podemos terminar nossas carreiras dizendo que fizemos uma grande luta. Então vamos esperar ela ter essa iniciativa. Agora é com ela', encerrou Cris, que estreou no UFC em março, com nocaute sobre Leslie Smith no primeiro round.

Já Ronda Rousey, não compete desde novembro de 2015, quando acabou nocauteada por Holly Holm e perdeu o cinturão dos galos do UFC.