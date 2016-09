Cine Alexandrino Moreira exibe três produções assinadas por cineastas locais

Em 12 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O Laboratório de Produção Digital da Fundação Cultural do Pará (FCP) exibe hoje, no Cine Alexandrino Moreira, que funciona na Casa das Artes, três curtas metragens de produção paraense: “Cine Ideal”, “Mestres Praianos do Carimbó de Maiandeua” e “Garimpo Tocantizinho”. A programação terá início às 19 horas, com entrada franca.