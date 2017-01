“Sophia”, de Kennel Rógis

Por: Guiart

Em 20 de janeiro, 2017 - 09h12 - Cinema

O Cine Olympia vai exibir o curta-metragem “Sophia”, de Kennel Rógis, como parte da programação do projeto Curta Olympia. O filme será exibido no Cine Olympia, até este domingo (22). de janeiro. As sessões até sábado ocorrem às 18h10 e no domingo, às 17h10. A entrada é gratuita.

No enredo, na busca por entender melhor o universo de Sophia, Joana, mãe dedicada, passa por belíssimas experiências sensoriais. O curta é uma singela história de amor cercada de poesia visual e sonora. Confira o trailer.

A obra é uma produção de ficção brasileira que participou do Festival Internacional de Curtas de São Paulo (2014) e foi contemplada na 2ª edição do Prêmio Linduarte Noronha (PB).