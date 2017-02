Parceria entre o Curso Livre de Alemão da UFPA e a Casa de Estudos Germânicos traz o ciclo de cinema "60 anos da Alemanha"

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 20 de fevereiro, 2017 - 20h12 - Educação

A partir do dia 23 de fevereiro, começa a programação do Ciclo de Cinema “60 anos da Alemanha”, criado pelo Curso Livre de Alemão, da Universidade Federal do Pará, em parceria com a Casa de Estudos Germânicos (CEG), local onde os filmes serão exibidos. As sessões serão realizadas às quintas-feiras, de fevereiro até junho, sempre de 16h às 18h. A proposta é promover debates sobre temas ligados à Alemanha entre os anos de 1949-2009.

O evento homenageia os 60 anos da fundação da República Federal da Alemanha (BRD) e da República Democrática Alemã (DDR), festejado em 2009. Os filmes serão exibidos na sala de vídeo da CEG, Campus Profissional, Pavilhão G - altos.

Para participar das discussões, os interessados devem comparecer à secretaria do Curso Livre de Alemão, localizada no Campus Profissional, nos altos do pavilhão G, sala 04, ou enviar uma mensagem solicitando a participação, para a fanpage do curso. As inscrições são gratuitas, no entanto, é necessário que o participante tenha conhecimentos sobre o idioma.

Os filmes selecionados para exibição no ciclo foram produzidos pela Central de Educação Política (Bundeszentrale für Politische Bildung - BPB) em comemoração a esta importante data para a comunidade germânica. A série de filmes, contendo seis DVDs, os quais retratam as seis décadas, cada ano em 15 minutos, mostram sequências das notícias da Alemanha oriental e ocidental, comentadas por uma apresentadora. As exibições serão realizadas no idioma original, e os debates em alemão e português.

O objetivo do projeto é suscitar debates sobre as obras projetadas. Entre os temas que serão abordados destacam-se acontecimentos históricos, como o “milagre econômico”, as revoltas estudantis e a queda do muro de Berlim. Outro aspecto retratado nos filmes é o cotidiano na parte oriental e ocidental do país. Os participantes que obtiverem o mínimo de 75 % de presença receberão um certificado.

Serviço

Ciclo de Cinema “60 anos da Alemanha”

Data e horário: Todas as quintas-feiras, a partir de 23 de fevereiro, até junho de 2017, das 16h às 18h.

Local: Sala de vídeo da CEG, Campus Profissional, Pavilhão G – altos.

Inscrições: Presencialmente na secretaria do Curso Livre de Alemão, localizada no Campus Profissional, altos do pavilhão G, sala 04, ou por mensagem para a fanpage do curso.

Mais informações: (91) 98090-1790