O curso tem como objetivo o aprimoramento de profissionais que trabalham direta ou indiretamente com alimentação.

Por: Da redação

Em 15 de fevereiro, 2017 - 09h26 - Belém

O Instituto Paulo Martins, Instituto Criança Vida e Consultoria Margot Botti promovem até amanhã o curso “Introdução às técnicas básicas de cozinha”, ministrado pela chef Flávia Vilela. Amanhã, acontecerá a entrega dos certificados para as participantes.

O curso reúne mulheres que trabalham com alimentação e que buscam aprimoramento, bem como profissionais que estão fora do mercado de trabalho e que desejam voltar à ativa com mais conhecimento e técnicas.

É o caso de Miriam Dias. Desempregada há algum tempo, ela disse sentir-se confiante na volta ao mercado de trabalho. “Estou me sentindo tão importante em aprender coisas novas”, confidenciou, entre gargalhadas. A opinião também foi compartilhada por Cristiane Borges. Também desempregada há algum tempo, ela estava esperançosa. “Já sairei daqui mais segura para enfrentar a concorrência”.

Para Joanna Martins, diretora executiva do Instituto Paulo Martins, cursos técnicos, como este, que prosseguirá até a próxima quinta-feira, são a razão de a entidade seguir. “É nossa missão e compromisso: compartilhar o conhecimento, empoderar as pessoas e proporcionar, por meio da gastronomia, uma mudança de vida para melhor”, afirma.

“Não há como não se emocionar ao ouvir relatos como os da dona Miriam e da Cristiane. Semear a esperança em dias melhores é a razão maior pela qual o Instituto Criança Vida executa iniciativas desta natureza”, diz a presidente do Instituto Criança Vida, Rosângela Maiorana.

A chef Flávia Vilela, que reside no Peru, aproveitou as férias no Brasil para rever a família e matar outra saudade: a de Belém. Foi ela quem ministrou a primeira edição do curso de “Introdução às técnicas básicas de cozinha”, em 2015. “Veio o convite e eu não pensei duas vezes. É muito recompensador ministrar cursos para pessoas que trabalham com comida popular de rua. O brilho nos olhos desses profissionais é diferente. Eles valorizam muito o conhecimento, as técnicas e, em especial para o paraense, falar de comida é algo natural, é cultural. Adoro vir a Belém e espero vir muitas outras vezes para ministrar esse curso para mais pessoas”, disse a chef.