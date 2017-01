Aulas serão ministradas por Andrei Simões de 24 a 28 de janeiro

Estão abertas as inscrições para o curso “Escrita criativa em ficção-Prosa”, que será ministrado por Andrei Simões. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de janeiro, entretanto, a oficina oferta apenas 15 vagas. As aulas irão acontecer no período de 24 a 28 de janeiro.

A oficina busca oferecer mecanismos teóricos e práticos aos participantes para melhor desenvolvimento da escrita criativa, como manifestação primária da materialização da ideia em palavra. O curso será divido entre os temas: poesia e prosa; similaridades nucleares e diferenças estruturais; gêneros literários e técnicas de escrita; literatura ficcional; a palavra como materialização da ideia; a arte de escrever arte no Brasil; e como se tornar escritor neste país.

Com dois livros publicados, Andrei Simões possui graduação em Biologia pelo Centro Universitário do Estado do Pará e mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professor universitário na Escola Superior da Amazônia. Andrei tem experiência em docência em disciplinas diversas do curso de Biomedicina, como Bioquímica, Bioinformática e Microbiologia Clínica e em pesquisa na área de etologia, ecologia e análise ambiental.

As aulas irão acontecer das 17h às 20h, de segunda a quinta, e das 09h às 13h, na sexta. As inscrições são gratuitas para comerciários e dependentes e custam R$ 40 para o público em geral. A oficina é direcionada para estudantes, escritores, jornalistas e produtores de conteúdo.

Serviço- Curso de escrita criativa em ficção-prosa, com Andrei Simões, inscreve até o dia 23 de janeiro. Inscrições: 9h às 18h (ter a dom). Local: Sesc Boulevard (Av. Boulevard Castilhos França, 522). Contato: (91) 3224-5654 Valor: R$40 (geral). O curso acontecerá no período de 24 a 27/01, das 17h às 20h (seg a qui) e 9h às 13h (sex).