Bailarinos Curso terá turmas para iniciantes, intermediários e avançados

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

OCentro de Dança de Ana Unger vai realizar de 2 a 7 de janeiro, o primeiro Curso de Dança de Inverno. As aulas serão ministradas de 15 às 20 horas, na Unidade do Centro de Dança, na João Balbi. Para participar é necessário ter no mínimo 10 anos de idade e três anos de estudo em dança. Os interessados já podem se inscrever no local.

O curso vai contar com turmas para bailarinos iniciantes, intermediários e avançados, de acordo com o nível técnico de cada participante. Durante as aulas os alunos vão aprender ballet clássico, repertório, solo, pas-de-deux e outras modalidades de dança. Ao fim do curso será montado um “divertissement” (secção de danças no balé) com trechos de Ballet de repertório e clássico livre.