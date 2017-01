Interessados podem se inscrever até 30 de janeiro

Por: Portal ORM com informações da assessoria

Em 17 de janeiro, 2017 - 09h10 - Belém

Alunos da rede pública de ensino e estudantes com bolsa parcial ou integral de escolas particulares, que prestarão vestibular em 2017, têm a possibilidade de fazer um cursinho preparatório gratuito com o Projeto Universidade Aberta (PUA), promovido pela Universidade Federal do Pará. O projeto consiste em uma turma única de 70 alunos com aulas de todas as disciplinas necessárias parao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). As inscrições estão abertas até 30 de janeiro e podem ser feitas nos horários das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Laboratório de Física, no Campus Básico da Universidade (próximo à Biblioteca Central).

Os documentos necessários para a inscrição são original e cópia de documento oficial com foto, comprovante de residência, histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio, mais um quilo de alimento não perecível. Para candidatos que estão cursando ou irão cursar o 3º ano do ensino médio, é necessária a declaração de conclusão do 2º ano ou comprovante de matrícula/declaração de matrícula no 3º ano do ensino médio ou boletins do 1º e 2º ano ou um comprovante/declaração de matrícula no 2º ano.

O ingresso ao projeto é feito por meio de processo seletivo baseado em uma prova de múltipla escolha com 15 questões de matemática e 15 de língua portuguesa. O teste será realizado no dia 5 de fevereiro, das 9h às 11h. O local será divulgado posteriormente pela UFPA.

As vagas serão preenchidas segundo as 70 maiores notas. O critério de desempate dá prioridade a candidatos que já concluíram o Ensino Médio e/ou candidatos mais idosos.

MATRÍCULA

A matrícula dos estudantes selecionados será no período de 10 a 13 de fevereiro de 2017, de 8h às 12h e de 14h às 18h, na sala do PET-Física. Os candidatos que não comparecerem para efetivar a matrícula, perderão a vaga automaticamente. As aulas começam no dia 30 de fevereiro de 2017, no período de segunda a sexta-feira, de 13h40 às 19h, e aos sábados, de 8h às 12h, e serão ministradas no Campus Básico da UFPA.