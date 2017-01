Para pleitear uma vaga, o critério essencial é que o candidato seja estudante de escola pública

Por: O Liberal

Em 09 de janeiro, 2017 - 07h22 - Educação

As inscrições para o Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (Uepa) poderão ser feitas somente amanhã. A instituição está ofertando 280 vagas, 40 a mais que no ano passado, para o curso preparatório para o vestibular. Os interessados devem comparecer amanhã, das 9h às 17h, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), Campus I da Uepa, na travessa Djalma Dutra, bairro do Telégrafo, em Belém. Para pleitear uma vaga, o critério essencial é que o candidato seja estudante de escola pública, cursando ou prestes a cursar o terceiro ano do ensino médio.

Para a inscrição, é obrigatória a apresentação da Carteira de Identidade ou outro documento original com foto. Não será permitido que os responsáveis ou conhecidos inscrevam candidatos. Diferente dos anos anteriores, em que a matrícula era assegurada aos alunos inscritos até o limite do número de vagas ofertadas, neste ano todos terão a chance de disputar as vagas por meio de uma seleção com prova objetiva, marcada para 14 de janeiro, de 9h às 12h, no CCSE.

A prova será composta de 45 questões, com conteúdos do primeiro e segundo anos do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Filosofia. No dia da aplicação do exame, será necessário apresentar o comprovante de inscrição e identificação com foto. O resultado da prova está previsto para 18 de janeiro. As matrículas serão feitas no dia 21 do mesmo mês. Os documentos necessários são duas fotos 3x4; cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de residência; e cópia de um documento que comprove vínculo com a escola pública (certificado, declaração, atestado, comprovante de matrícula atual, boletim etc).

As aulas se iniciam em 4 de fevereiro e vão até o último final de semana que antecede a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no CCSE. A equipe é formada por 90 professores, que ministrarão as disciplinas aos sábados, de 8h às 12h20 e de 13h20 às 19h, e em três domingos de cada mês, de 9h até às 13h. Outra novidade é que este ano a disciplina de Filosofia entrará na grade do cursinho. O projeto de extensão Cursinho Alternativo, além de preparar os estudantes para o Enem, também é um espaço de formação e prática pedagógica, em que acadêmicos dos cursos de licenciaturas da Uepa têm a oportunidade de se aperfeiçoar.

É o caso do próprio coordenador geral do Cursinho, Luis Amaral, que tem Licenciatura em Matemática e passou a integrar, como professor, o cursinho em janeiro de 2015. Luis também já foi aluno do projeto, quando se preparava para o Processo Seletivo Seriado (Prise) e o Processo Seletivo (Prosel) em 2013 e 2014. Luis se lembra da reprovação nos Processos Seletivos de 2013 e reconhece que o esforço e dedicação são decisivos para os resultados almejados. “Quando eu percebi que não tinha passado, tive uma crise de consciência. Não havia administrado meu tempo corretamente, não estudei o necessário, não dei muito foco. Na minha segunda tentativa me dediquei exclusivamente”, conta. Hoje, Luis repassa não só o conhecimento adquirido na Universidade, mas também usa a própria experiência para motivar os alunos. “Tem que ter foco, determinação, tempo para administrar as aulas no fim de semana. O cursinho conta com uma equipe pedagógica apta a motivar os estudantes durante todo o ano para que não desistam no meio do percurso”, diz ele.