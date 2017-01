Começam preparativos para oficinas e Carnaval das Crias do Curro Velho

Em 03 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Já é Carnaval no bairro do Telégrafo: o ano de 2017 começa em ritmo de samba nas oficinas Curro Velho, unidade da Fundação Cultural do Pará, que funciona no bairro do Telégrafo. No próximo dia 9 de janeiro, inicia-se a oficina de bateria da Escola de Samba Crias do Curro Velho. São mais de 100 vagas para crianças na faixa etária de 10 a 12 anos para compor a maior ala da Escola de Samba.