A Fundação promoveu atividades para crianças de 06 a 12 anos

Por: Redação ORM News com informações de Agência Pará

Em 12 de janeiro, 2017 - 16h36 - Educação

Encerrou hoje(12) a programação da colônia de férias voltada para crianças de 06 a 12 anos realizada pela Fundação Cultural Curro Velho. Contação de histórias, roda de leitura, cinema, cerâmica, mágica, desenho e pintura foram algumas das atividades oferecidas para os participantes. Eldem Figueiredo, de 27 anos, levou sua irmã e seu enteado para a colônia de férias.

Em entrevista ao Agência Pará, Eldem falou sobre a importância de ações desse cunho. "Esse projeto é muito importante, porque ocorre justamente no período das férias escolares, quando as crianças aproveitam o tempo livre para despertar o interesse desde cedo na leitura, na pintura e no teatro, de forma divertida, brincando e aprendendo", declarou.

Uma das responsáveis pela contação de histórias para as crianças foi Giselle Ribeiro, do Movimento dos Contadores de História da Amazônia. A contadora falou um pouco sobre a beleza dessa arte. "Vivemos acreditando nessa arte milenar de contar histórias e sabemos dos benefícios que ela traz tanto para as crianças quanto para os adultos que têm uma criança dentro de si. A crença nesse resgate das histórias é capaz de curar a humanidade, que está perdendo a essência”, afirmou.

A colônia de férias foi realizada na Biblioteca Carmem Souza, durante as manhãs, desde o dia 09 de janeiro, na sede da instituição Curro Velho, no bairro do Telégrafo.