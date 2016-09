Suspeito - Ex-deputado pede que a investigação chegue ao ministro Moreira Franco

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada neste sábado, 17, o deputado cassado Eduardo Cunha afirmou que o programa de concessões do governo Temer "nasce sob suspeição", com risco de escândalo. No Planalto, a percepção é a de que Cunha quer se vingar de Moreira Franco por atribuir a ele a articulação política para cassar o seu mandato. A operação teria começado com a eleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ), genro do secretário executivo do PPI, para a presidência da Câmara, derrotando o grupo do peemedebista.