Jornalista e crítico cinematográfico morreu ontem, aos 82 anos. enterro será hoje, no cemitério Santa Izabel.

Em 16 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

A cultura paraense está de luto. Morreu ontem vítima de complicações provocadas por câncer o jornalista e crítico cinematográfico Acyr Paiva Pereira de Castro, mais conhecido como Acyr Castro. Ele tinha 82 anos de idade e faleceu às 6 horas, no Hospital do Coração, onde estava internado desde o dia 24 de agosto. O velório de Acyr ocorre na sede da Academia Paraense de Letras (APL), na rua João Diogo, próximo da Praça da Bandeira. Ele ocupava a Cadeira nº 26 da APL. O sepultamento está previsto para as 9 horas de hoje, no Cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.