Programação marca os 87 anos da chegada dos japoneses ao Pará

Por: O Liberal

Em 17 de setembro, 2016 - 09h24 - Belém

Os 87 anos de chegada de 43 famílias japonesas (189 pessoas), de barco, à cidade de Belém, no dia 16 de setembro de 1929, marcando o começo da imigração nipônica no Pará, foram completados ontem. Para marcar a data, a Associação Pan-Amazônica Nipo Brasileira em parceria com o Consulado do Japão em Belém realizou programação na sede da Associação. Dessa programação participaram autoridades e integrantes representativos da cultura japonesa e paraense. “Os 87 anos da Imigração Japonesa são comemorados em eventos da Semana do Japão todos mencionando os 400 anos de Belém, como forma de gratidão à acolhida aos imigrantes”, destacou o presidente da Associação Nipo Brasileira, Yuji Ikuta.

Essa integração expressada por Ikuta tem sido realçada na 29ª Semana do Japão, que começou no dia 12 e terminará hoje, com atrações variadas (danças, músicas e outras), a partir das 16 horas, na frente da Associação Nipo Brasileira, na travessa 14 de Abril, entre Magalhães Barata e Governador José Malcher.

“Eu gosto do jeito que os japoneses e descendentes respeitam a sua cultura. Eu aprendo a respeitar a minha cultura com esse exemplo deles. E a cultura japonesa é muito bonita”, declarou a estudante Ariel Albuquerque, 21 anos, ao lado do estudante Luiz Mendonça, 23 anos. Eles aproveitaram para vestir e tirar fotos com trajes típicos japoneses.

O secretário ajdunto da Secretaria de Turismo, Joy Colares, enfatizou a contribuição dada pelos japoneses e descendentes ao desenvolvimento do Pará. Observou que, por exemplo, a cooperação financeira do Japão destinada ao Brasil supera R$ 4,8 bilhões. O entrosamento com o Governo do Japão e lideranças empresariais insere a colônia japonesa no programa Pará 2030, voltado para o desenvolvimento em 14 anos.

As culturas japonesas e brasileiras se completam em prol das duas populações, como observou o secretário de Estado de Segurança Pública, Jeannot Jansen. Os dois secretários e outras autoridades participaram da cerimônia do Kagami Biraki (quebra da tampa do barril de bebida) e assistiram a apresentações culturais.

Após a chegada em Belém, imigrantes japoneses que deixaram o Japão (por causa da Guerra Mundial), em dois meses de viagem, seguiram para Tomé-Açu. A persistência deles serve de estímulo para a 6ª geração de imigrantes no Pará, como ressaltou Yuji Ikuta.