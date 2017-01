Jovens entre 18 e 25 anos são as principais vítimas na madrugada

O Liberal

08 de janeiro, 2017

É durante a madrugada que muitos jovens, entre 18 e 25 anos, sofrem acidentes graves ou fatais no trânsito. A constatação é da Liberty Seguros, a partir da análise do total de indenizações pagas após 155.726 acidentes, entre agosto de 2014 e julho de 2015. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) e o pedagogo especialista em Trânsito Rafael Cristo concordam com os dados e responsabilizam os jovens por consumir bebida em excesso, com frequência e num curto espaço de tempo. A ausência de fiscalização a partir do início da noite e durante toda a madrugada reforça a sensação de liberdade (e impunidade), potencializada pelo consumo de álcool e outras drogas.

Já o coordenador de Planejamento do Detran-PA, Valter Aragão, critica o comportamento dos condutores e cita um termo que tem sido cada vez mais usado para ressaltar o quanto a população brasileira está bebendo: “cultura do álcool”. Os jovens entre 18 e 25 anos são o principal alvo de todas as vertentes dessa cultura: publicidade, festas, músicas... tudo induzindo o consumo de bebidas alcoólicas. Só que essas pessoas, depois de beber, vão se deslocar de volta para casa ou sair para passear. E quase nunca será de táxi.

Valter observa que a faixa etária que mais se envolve em acidentes no Pará e em Belém - dado destacado por ser a maior frota de veículos e concentração de motoristas habilitados - condiz com a estatística nacional do estudo da Liberty. Os horários em que os jovens condutores mais se envolvem em acidentes, muitas vezes graves e com álcool envolvido, são durante todo o domingo; em segundo lugar, sexta-feira, após as 20h; em terceiro lugar, sábado, durante o dia todo; e por último na madrugada de segunda-feira, até entre 6h e 7h.

Sabendo dos horários de maior risco, o órgão concentra as operações repressivas e de orientação. Ainda assim, a quantidade de pontos de venda ou consumo de bebidas alcoólicas é muito grande, quase impossibilitando a cobertura total das ações. E são muitas festas e eventos movidos a bebida alcoólica.

“O problema nem são as festas. É puramente o comportamento. É essa cultura do álcool, de beber tanto. Sair e tomar uma cerveja com os amigos, com a família, ir a uma festa e tal não tem problema. É saudável passear e se divertir, mas é preciso a responsabilidade. Não exagerar é o começo e depois de beber não dirigir, de maneira alguma. Até quem não consome bebida alcoólica não está imune: pode sair com um amigo que bebeu e vai dirigir ou ser afetado por um desconhecido que abusou da bebida”, observa Valter, para deixar claro que a segurança viária é dever de todos.

O tipo de indenização recebida pelos segurados é um dos indicadores avaliados pelo estudo, pois mensuram a gravidade do acidente. Do total de casos analisados, 88,3% resultam em indenização parcial e 8% em indenização total. Comparada às outras faixas horárias, a madrugada concentra a maior proporção (53,5%) de acidentes graves, que resultam em indenização total. O período da noite está em segundo lugar no ranking (18%), seguido pelos períodos da manhã (15%) e tarde (13,5%). A região Norte teve 4.019 acidentes (2,6% do total) e foi responsável por 8% das indenizações totais, a terceira região no ranking.

Os jovens entre 18 e 25 anos se envolveram em 10.935 dos acidentes avaliados no estudo da seguradora, 14% dos quais resultaram em indenização total. Do total, 10,3% ocorreram durante a madrugada, período que concentra 34,7% das indenizações totais. Outros 33,7% dos acidentes envolvendo essa faixa etária ocorreram à tarde, seguidos pela noite (31%) e manhã (25%).