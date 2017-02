Uruguaio é o atual campeão do Rio Open

Por: Lance!Net

Em 16 de fevereiro, 2017 - 21h03 - Tênis

Campeão do Rio Open e Brasil Open do ano passado, o uruguaio Pablo Cuevas foi eliminado, nesta quinta-feira, em sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, torneio sobre o saibro com premiação de US$ 546 mil jogado no Lawn Tennis Club.



O ucraniano Aleksandr Dolgopolov, ex-top 15 e atual 66º colocado, marcou 2 sets a 0 sobre o segundo favorito do torneio argentino e 22º do ranking, com parciais de 6/3 7/6 (7/4).



O tenista do leste europeu enfrenta o vencedor do austríaco Gerald Melzer e o argentino Guido Andreozzi nas quartas de final.



Cuevas vai sofrer prejuízo no ranking uma vez que esta semana defendia os 500 pontos da conquista no Rio de Janeiro em 2016.