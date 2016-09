Técnico não terá Gabriel Jesus e Vitor Hugo à disposição para o Dérbi deste sábado, contra o Corinthians e mistério é mantido no ataque

Por: Lance!Net

Em 16 de setembro, 2016 - 14h52 - Futebol

Como de costume, Cuca não confirmou o time para o próximo jogo. Neste sábado, no Dérbi contra o Corinthians, na Arena, em Itaquera, o treinador não terá à disposição o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Gabriel Jesus, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Apenas o substituto do beque está confirmado: será o veterano Edu Dracena. Para o treinador, os dois empates nas últimas duas partidas não são um sinal de oscilação.

'O Edu entra na zaga, jogou la em Porto Alegre. Na frente, temos dúvida ainda, não temos nada definido. Vamos ganhar um tempo a mais para estudar bem o adversário e definir o jogador que vai jogar. Barrios é um centroavante fixo, temos o Leandro que é um centroavante de mais velocidade. Leandro Pereira pode voltar, está treinando bem, é a opção que nós temos tido durante os jogos. É um menino que nós temos toda confiança nele', disse Cuca, e ainda colocou Rafael Marques na briga pela lugar do camisa 33.

Nos últimos dois jogos, o Palmeiras somou apenas dois pontos: empatou com Grêmio, em Porto Alegre, e com Flamengo, no Allianz Parque. Antes disso, havia vencido o São Paulo, também em casa. Para Cuca, os dois empates não são sinal de oscilação da equipe alviverde no Campeonato Brasileiro.

'Todo jogo é (um teste de fogo). Essa sequência atual é muito dura. Atlético-PR na Baixada, Fluminense fora, depois clássico contra o São Paulo. Depois Grêmio. Vi falando de oscilada da equipe, mas não tem oscilação, não. Está dentro de um contexto, de um planejamento, é natural que tenha alguns empates dentro da competição, até derrota. Tomara que ela não aconteça mais até o final. Mas, se vier, vamos administrar. O importante é o resultado final', analisou o treinador, em coletiva em Atibaia, e completou:

'É a gente ser equilibrado, as vezes um ponto vale muito. É um que você soma e dois que o adversário não somou e isso pode valer lá com o Grêmio e com o Flamengo. Nós temos que saber que esse ponto no jogo você fica frustado, você cria um ambiente, um clima para vencer, mas que lá na frente podem ser muito importante. É um campeonato de regularidade que sempre que somar ponto é importante.'

A tendência é que o Palmeiras tenha em campo no Dérbi da 26ª rodada: Jailson; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Gabriel e Moisés; Róger Guedes; Rafael Marques (Lucas Barrios, Erik ou Leandro Pereira) e Dudu.