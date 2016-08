Mano Menezes confirmou goleiro Rafael de titular e zagueiro Manoel como novo capitão

Por: Lance!Net

Em 26 de agosto, 2016 - 14h59 - Série A

O Cruzeiro terá algumas novidades na partida contra o Santa Cruz, às 11h deste domingo. A primeira delas será no gol. Recuperado de uma fratura no quarto dedo da mão esquerda, Rafael estará abaixo das traves, tomando o lugar antes ocupado por Lucas França, terceira opção no setor. Além disso, a equipe terá um novo capitão. O zagueiro Manoel ficará com a faixa em campo, já que o volante Henrique terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

'A opção que vou tomar vai ser por dar ao Rafael, como segundo goleiro que era, e é, uma oportunidade. Tão logo estivesse em condição já iríamos colocá-lo no jogo. Essa é a decisão, tirando da semana de treinamento', disse Mano.

No meio-campo, o argentino Ariel Cabral será um dos responsáveis por dar qualidade à saída de bola do time, função normalmente exercida por Henrique. Com a suspensão do veterano, o zagueiro Manoel será o novo líder do time dentro das quatro linhas.

'O Manoel teve uma passagem importante no ano passado, em vários momentos mostrou capacidade de superação. Entrou em sacrifício na equipe durante um tempo e essa demonstração contagia a equipe, já está aqui no Cruzeiro há muito tempo. Ele merece usar a braçadeira de capitão', completou.

Desta forma, o Cruzeiro deverá receber o Santa Cruz no Mineirão com a seguinte equipe: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho e Arrascaeta; Ábila e Sobis.