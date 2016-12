O jogador, que atualmente atua na China, está prestes a ser anunciado pelo Cruzeiro

O Cruzeiro está a um passo de anunciar Jadson como novo reforço para 2017. O jogador que foi um dos destaques do Corinthians em 2015, campanha que gerou o título brasileiro para o clube. Atualmente, o meia defende o Tianjin Quanjian (CHI). O contrato do jogador até o fim da temporada de 2017 com o clube chinês custou 5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais.

De acordo com informações cedidas por pessoas ligadas ao Cruzeiro, a diretoria do clube, o Tianjin e o empresário do jogador estão próximos de um acordo e o anúncio oficial da chegada do jogador, deve ser dado em breve.

Na última semana, em entrevista coletiva, Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro, declarou que o clube estava em negociação com um jogador do exterior, mas não divulgou nomes. Optou por manter o mistério da contratação.

- Já estamos acertados verbalmente com o clube e com o jogador. Esperamos apenas pela assinatura do contrato - disse o presidente.

O Cruzeiro pretende anunciar a contratação até o dia 2 de janeiro, que é a data de aniversário do clube, fundado em 1921.

Jadson também falou sobre a possibilidade de deixar o futebol chinês:

- O mercado lá gira muito rápido, e isso pode abrir a possibilidade de eu voltar ao Brasil. Pode ser em janeiro, fevereiro, não sei. Estou esperando o posicionamento da equipe lá. Vamos esperar para ver no que dá.

O atleta mencionou também que sente falta do Corinthians, time que lhe rendeu o título de campeão brasileiro em 2015.

- Tenho muita saudade do Corinthians, foi um tempo bom. A torcida me acolheu muito bem, o grupo também me acolheu. Foi um tempo maravilhoso

As portas para clubes tentarem trazer Jadson de volta ao Brasil foram abertas quando o novo técnico do clube chinês, o italiano Fabio Cannavaro, declarou que pretendia contratar novos jogadores estrangeiros.