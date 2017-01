Tendência é que o 'Pitbull", como também é conhecido, seja emprestado para um time mais modesto

Por: Lance!Net

Em 19 de janeiro, 2017 - 14h52 - Futebol

Um dia após a declaração do presidente Gilvan de Pinho Tavares que colocava um 'ponto final' nas contratações da Raposa para a temporada, o Cruzeiro anunciou mais um reforço. É o atacante Halef "Pitbull'', de 22 anos. Ele chega do Vitória da Conquista-BA e assinou contrato válido por até janeiro de 2020.

Mas, a tendência é que ele não seja utilizado no time principal. Ele deve ser emprestado a algum time mais modesto pra que o clube ele seja valorizado e o clube lucre com negociações futuras. O mesmo aconteceu recentemente com os meias Caíque Valdívia, cedido ao Criciúma, e Luiz Fernando, emprestado ao Mirassol.

'Tenho porte físico bom, tenho explosão, chuto com as duas pernas. Venho para somar e poder buscar meu espaço para logo estrear, com fé em Deus', comentou o novo reforço do Cruzeiro.