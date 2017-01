Nesta quinta-feira o time recebe o Águia, na Toca da Raposa II. Três dias depois, o time pega o Araxá, no mesmo local

Por: Lance!Net

Em 18 de janeiro, 2017 - 14h51 - Futebol

O Cruzeiro anunciou na manhã desta quarta-feira dois jogos-treino para que o Mano Menezes possa começar a observar melhor os seus comandados. Nesta quinta-feira, às, 17h, o adversário será o Águia, time amador comandado pelo ex-árbitro mineiro Antônio William Gomes.

Três dias depois o adversário é o Araxá, do Módulo II. A partida será no mesmo horário, às 17h. Os dois jogos serão na Toca da Raposa II. A torcida não poderá comparecer aos jogos, apenas a imprensa.

Esta será a primeira oportunidade para o treinador Mano Menezes observar de mais perto os reforços celestes para a temporada. Até agora, o time já fechou com o meia Thiago Neves, com o zagueiro equatoriano Caicedo, com o volante Hudson e com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa.