Por: Extra

Em 01 de janeiro, 2017 - 12h52 - Mundo

Um treinador de crocodilos tailandês ficou levemente ferido após um dos animais agarrar o braço dele. As imagens, gravadas por um telefone celular e postada no site "Like Leak", mostram como o animal pegou o braço do homem durante um show no “Phuket Crocodile World”.

O homem identificado como Anusak Salangam, de 47 anos, foi atacado na sexta-feira, segundo o "Phuket News”. Responsáveis pelo parque afirmaram que o treinador teve apenas “pequenos arranhões decorrentes da mordida”.

“O Sr. Anusak é muito experiente na manipulação de crocodilos - e muito corajoso - e ele está de volta ao trabalho entretendo turistas em shows hoje”, disse o funcionário. O Phuket Crocodile World promove shows com animais e a oportunidade de turistas tirarem fotos.