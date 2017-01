Cinema: Lista da Associação de Jovens Críticos traz nomes ainda pouco conhecidos

Em 09 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Associação Paraense de Jovens Críticos de Cinema (Apjcc) exibe, de 9 a 13 desde mês, no Cine CCBEU, em parceria com o Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU), cinco dos filmes que elegeu como os melhores de 2016, entre os exibidos no circuito comercial e cine clubes. A programação encerra mais um ano de atividades da Apjcc, que no Cine CCBEU promove exibição e debates sobre a arte cinematográfica, abertas à participação do público. A relação dos 10 Melhores do Ano dos jovens críticos se caracteriza, sobretudo, por filmes exibidos em suas próprias sessões de cinema e traz títulos e autores desconhecidos do público, como Johnnie To, Hong Sang-Soo e Kivoshi Kurosawa, embora nomes ativos na indústria do cinema, mas senhores de estilos pessoais, como Clint Eastwood, despontem, ao lado de veteranos autores do chamado cinema de arte, como o alemão Paul Verhoeven.