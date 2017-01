Somente dois nomes deverão titulares

Por: Extra

Em 18 de janeiro, 2017 - 08h29 - Futebol

A disputa ficou ainda mais acirrada no meio de campo do Vasco. Wagner, apresentado naterça-feira, é o sexto jogador de criação à disposição do técnico Cristóvão para a temporada. E pelo andar da carruagem, somente dois deverão ser escalados na equipe titular.

Nenê e Escudero largaram na frente: foram titulares na partida contra o Barcelona (EQU) e deverão repetir a dose contra o Corinthians, nesta quarta-feira, pela semifinal da Florida Cup.

Quem entrou na partida contra o Barcelona com disposição foi Guilherme Costa. O apoiador de 22 anos, depois de rodar emprestado, dá pinta de que terá a primeira chance de ter uma sequência entre os profissionais do Vasco.

Confira quem são os seis meias à disposição do técnico Cristóvão:

Nenê: Principal referência do time, o meia de 35 anos começou o ano com o pé direito, ao fazer um gol e dar passe para outro na vitória sobre o Barcelona (EQU).

Escudero: O argentino de 29 anos ainda carece de ritmo e entrosamento, além de estar fisicamente abaixo dos companheiros. Foi titular contra o Barcelona (EQU).

Guilherme Costa: O jovem de 22 anos entrou no lugar de Escudero e mostrou personalidade em campo, tentando as jogadas individuais.

Andrezinho: Aparentemente o jogador de 33 anos precisará reconquistar seu espaço no Vasco, com Cristóvão como técnico.

Mateus Vital: Terá nova chance no Vasco, depois de 2016 ruim. É o mais jovem meia de criação do elenco, com apenas 18 anos, e deverá esperar um pouco por oportunidades.

Wagner: Chegou depois e por isso está bem aquém dos companheiros em termos físicos. Mas, aos 31 anos, quando recuperar a forma, será forte candidato à titularidade.