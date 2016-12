TRADIÇÃO: Vendas devem aumentar nos dias que antecedem a passagem de ano

Por: Da Redação

Em 29 de dezembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

A virada do Ano-Novo será diferente na capital paraense. Em alguns pontos onde era tradição, a queima de fogos foi cancelada por conta da crise econômica. Em virtude disso, alguns empresários acreditam que as vendas vão aquecer: é que eles acreditam que as famílias habituadas a apreciar a pirotecnia em pontos turísticos vão produzir a sua própria queima de fogos na passagem de ano.

Nilson e Maria Kahwage, que trabalham no centro comercial de Belém há 60 anos com venda de fogos, asseguram que todos os anos nessa época a venda aumenta bastante. Até ontem, porém, as vendas ainda não haviam alcançado o volume esperado. Por isso a expectativa é de que a saída do produto cresça nos próximos dias.