Pela primeira vez na história, caem as vendas de combustíveis no pará, um dos mais caros do país

Em 19 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

THIAGO VILARINS

Da Sucursal de BRASÍLIA

O Pará tem a maior frota de veículos da região Norte (2% do total nacional), sendo cerca de 600 mil deles só de automóveis. Com isso, o mercado de combustíveis no Estado nunca soube o que é crise. No entanto, agora, pela primeira vez, em 13 anos, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontou que os motoristas do Estado estão consumindo menos combustível. Durante o ano de 2016, foram vendidos 4.738.743 metros cúbicos de etanol, gasolina e diesel pelas distribuidoras do Pará - 233.623 metros cúbicos a menos do que em 2015. Uma queda de 4,7%.

