Para não afugentar os consumidores, os feirantes evitam aplicar reajustes

Em 08 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Os preços do pato vivo, maniva e tucupi estão praticamente os mesmos do ano passado. Pelo menos enquanto ainda falta um mês até o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, afirmam os vendedores. Mesmo com os prejuízos, muitos comerciantes não repassaram os preços aos consumidores para garantir as vendas. Contrariando a crise econômica, os criadores de patos, a ave mais consumida no almoço do Círio, dizem estar satisfeitos com as vendas, apesar do aumento dos custos de produção. E quem não deixar para a última hora, poderá encontrar todos esses produtos com preços mais acessíveis.