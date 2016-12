A Polícia ainda não confirmou se os criminosos conseguiram levar o dinheiro e busca imagens de câmeras

Por: G1/Santarém

Em 22 de dezembro, 2016 - 08h57 - Polícia

O Campus da Universidade Estadual do Pará (Uepa) localizado no bairro Aparecida em Santarém, oeste do Pará, foi assaltado na madrugada desta quinta-feira (22). Segundo informações da Policia Militar, a ação foi praticada por uma quadrilha que renderam e amarraram o vigia. Os criminosos arrombaram um caixa eletrônico de uma agência bancária e levaram a arma e o colete à prova de balas do funcionário. A Polícia ainda não confirmou se os criminosos conseguiram levar o dinheiro e busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os autores.

De acordo com o sargento da PM Raimundo Augusto, o vigia informou que pelo menos oito pessoas teriam participado da ação, incluindo duas mulheres que deram apoio. Por volta das 2h da manhã, ele foi abordado por três homens armados, que o renderam e amarraram na guarita após entrarem pela rua Clementino de Assis, que fica na lateral do campus. A movimentação teve aproximadamente duas horas de duração e somente às 5h, o vigia conseguiu se soltar e acionar a polícia.

A PM ressalta também a sofisticação dos criminosos que estavam todos encapuzados, armados com pistolas e utilizaram um maçarico para arrobar o caixa eletrônico, além de contarem com um carro de apoio. Eles usavam rádios comunicadores que tinham acesso a frequência utilizada pela polícia.