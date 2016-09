Funcionários da pousada onde Martim se hospedou acham fotos que incriminam o ex-deputado

Por: GShow

Em 14 de setembro, 2016 - 13h57 - Novelas

Martim (Lee Taylor) foi embora da pousada onde estava hospedado em uma cidade perto de Grotas. Isso porque ele descobriu os "podres" de Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) e, na tentativa de não ser visto, foi embora às pressas. Na correria, deixou um cartão de memória com fotografias que incriminam o ex-deputado.

Pouco tempo depois, funcionários do local encontram o material e ficam incrédulos com as imagens. "Minha virgê santa... Mas esse aqui... Esse é aquele moço que veio atrás do quarto e foi s'embora sem dizê nada", diz um dos funcionários ao ver a imagem do novo Saruê recebendo uma maleta de dinheiro de um empreiteiro.

Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 14/9.