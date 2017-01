Oficinas e ensaios das alas da escola começam no próximo dia 14.

Por: Portal ORM News com informações da Agência Pará

Em 11 de janeiro, 2017 - 13h03 - Belém

Já iniciou as atividades preparatórias ao desfile da Escola de Samba Crias do Curro Velho. As oficinas reúnem crianças e jovens moradores das comunidades próximas do Curro Velho. Mais de 150 vagas foram colocadas à disposição dos interessados em participar das alas e também da bateria da agremiação.

Este ano, o samba-enredo das Crias do Curro traz como tema “Diversidade”. As oficinas de percussão serão ministradas no próprio Núcleo Curro Velho, localizado no bairro do Telégrafo, e contemplam os seguintes instrumentos: repique, caixa, surdo de 1º, surdo de 2º, surdo de 3º, tamborim mirim, tamborim jovem, platinela e agogô.

O instrutor de percussão, Pawer Martins, destaca a importância das oficinas e da própria Escola de Samba do Curro Velho para sua vida e sua formação. “Essa vivência com o Curro Velho foi muito importante pra mim, pois não me ensinou apenas a ser músico, mas a viver com humildade e dignidade. Esse trabalho como instrutor é maravilhoso, me sinto muito honrado. O trabalho realizado pelo Curro Velho é muito importante e nunca pode acabar, pois resgata crianças de comunidades carentes, dando a elas a esperança de um futuro melhor, assim como aconteceu comigo”, comenta.

As oficinas e ensaios para a composição das alas da escola, que incluem aulas de coreografia, começam no próximo dia 14 e serão destinadas a crianças a partir dos 7 anos. As aulas serão ministradas sempre aos sábados, de 15 as 18h, e domingos, de 9 as 12h pelo instrutor Jorge Cunha.

O desfile da Escola de Samba Grêmio Recreativo Crias do Curro Velho está marcado para o dia 18 de fevereiro, com concentração às 8h na Praça Brasil.

Serviço: Oficina de Bateria da Escola de Samba Crias do Curro Velho - Núcleo de Oficinas Curro Velho (final da Travessa Djalma Dutra – Telégrafo)

Público: Crianças e adolescentes de 7 a 16 anos

Inscrições: gratuitas

Informações: (91) 3184 9101.