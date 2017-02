Crianças e adolescentes desfilam com roupas e adereços reciclados para fala de Diversidade

Em 18 de fevereiro, 2017

Garrafas pets viram flores; papelão vira máscara; fantasias de mestre sala e porta bandeira ganham glamour e vida com a arte de reinventar. Tudo isso você poderá conferir hoje no desfile de carnaval da Escola de Samba Crias do Curro Velho, da Fundação Cultural do Pará (FCP). Os mais de 600 integrantes, entre crianças e jovens, vão exaltar a diversidade com belas e coloridas fantasias e alegorias. O desfile vai começar às 8h, com concentração na praça Brasil, de onde o grupo seguirá pela avenida Senador Lemos e travessa Djalma Dutra, até chegar ao Núcleo Curro Velho, na rua Professor Nelson Ribeiro, no Telégrafo.

