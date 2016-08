Centro avançado de empreendedorismo social é inaugurado

Em 01 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

O Preventório Santa Terezinha inaugurou ontem o Centro Avançado de Empreendedorismo Social. O projeto, que atenderá 120 crianças e suas famílias, irá oferecer de forma gratuita, atendimento médico em diversas áreas e também educacional.

A presidente do preventório, Adriana Medeiros, lembra-se da trajetória de desafios para tornar realidade o centro: “Estou como presidente desde 1996. E as obras do centro iniciaram em 2012. Apesar das dificuldades conseguimos chegar até aqui. É uma grande conquista. Nós não medimos esforços para oferecer o melhor. Tudo é de qualidade. Tudo novo. É um ambiente de excelência”.

