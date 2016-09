A vítima foi identificada como Gabriela Ferreira de Almeida, 14 anos

Por: Redação ORM News

20 de setembro, 2016 - Polícia

Uma adolescente de 14 anos morreu atropelada por um ônibus na estrada do Aurá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Gabriela Ferreira de Almeida, 14 anos. O motorista do ônibus relatou à polícia que dirigia normalmente quando percebeu um barulho na roda traseira. Ele conta que freou imediatamente o veículo, e que só depois disso constatou o atropelamento.

A adolescente ainda chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu no local. Uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves foi acionada para fazer a remoção do corpo. Revoltados com a morte da adolescente, moradores da área interditaram a estrada do Aurá, mas a via já foi liberada.