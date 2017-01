Destaque por Santa Cruz e Sport, atacante é uma das novidades do clube para a temporada

Por: Lance!Net

Em 02 de janeiro, 2017 - 11h23 - Futebol

A série de novidades do mercado da bola contou com um "presente de Ano Novo". O renomado Flávio Caça-Rato e o goleiro Gideão foram anunciados às vésperas do fim de 2016 como novidades do Tupi para esta temporada. A dupla se apresentará com o restante do elenco nesta segunda-feira.



O atacante tem passagens de destaque por Santa Cruz, onde foi campeão da Série C em 2013, e Sport, e perambulou por clubes como Remo e Guarani. No ano passado, defendeu o Duque de Caxias.



Já Gideão atuou por cinco temporadas na meta do Náutico, e estava no Boavista-POR.



O site oficial do Tupi não detalhou o período no qual os dois jogadores ficarão no clube.