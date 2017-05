LANÇAMENTO: Lançado na semana passada "Suor e Sacrifício" é o sétimo álbum do grupo

João Paulo Carvalho Agência Estado

02 de maio, 2017

A força do hardcore melódico ainda pulsa nas veias do CPM 22. Sentados em três cadeiras aconchegantes do pub Cão Véio, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, Badauí (vocal), Luciano (guitarra) e Japinha (bateria) refletem sobre “Suor e Sacrifício”, sétimo álbum de estúdio do grupo paulistano, que chegou às lojas na semana passada. Com o mesmo ímpeto jovial de 20 anos atrás, quando a banda começou a se destacar na cena independente, o trio paulistano resgatou seu “DNA rock-n’-roll” após uma aventura experimental pelo ska em “Depois de Um Longo Inverno” (2011). “Hoje, nós temos quase o dobro da idade que tínhamos quando nosso primeiro álbum (A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum) foi lançado, em 2000. A visão sobre as coisas mudou completamente, apesar de ouvirmos as mesmas bandas de sempre. O lance é acrescentar novas influências naquilo que já fazíamos”, diz Luciano.

Foi em outubro de 1998, quando a tradicional e saudosa casa de shows Hangar 110 abriu suas portas na Rua Rodolfo Miranda, no bairro do Bom Retiro, na zona central da capital paulista, que o CPM 22 começou a trilhar sua trajetória de sucesso.