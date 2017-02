Depois de três anos afastada, andréa de Andrade é musa na Vila Isabel e diz que não poupa em fantasia

Em 12 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Andréa de Andrade, 30 anos, tem pouco tempo de carnaval - desfilou um ano como rainha de bateria da Mocidade, mais um como rainha da Império de Casa Verde e dois como musa na Vila Isabel. Apesar disso, conseguiu imprimir uma marcar na avenida. É a beldade com um dos maiores coxões da Marquês de Sapucaí, no Rio, – tem 68 centímentros, oito a mais que o jogador Roberto Carlos, por exemplo -, e é a musa com uma das fantasias mais luxuosas do carnaval. Andrea não sai de casa com menos de 400 penas de faisão. As informações são do G1/Ego.

Depois de ter ficado afastada por três anos do carnaval carioca, ela está de volta ao posto de musa da Vila Isabel e promete roubar a cena mais uma vez na Marquês de Sapucaí. “Queria descansar um ano.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.