Ação anuncia o ponto alto da exposição: leilão beneficente

Em 18 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O maior evento de arte a céu aberto do mundo entrou na reta final, na capital paraense, e promete deixar um gosto de “quero mais”. Apesar dos pedidos para estender a exposição, a CowParade Belém 400 anos vai seguir a programação e recolher as peças no próximo dia 20 de setembro (terça-feira).

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.