Philippe Coutinho desbancou Neymar e garantiu o troféu Samba de Ouro de 2016

Por: Lance!Net

Em 01 de janeiro, 2017 - 12h09 - Futebol

O ano de Philippe Coutinho no Liverpool foi digno de prêmio. Apesar de o meia-atacante não ter conquistado títulos em 2016, o camisa 10 se destacou pelos Reds com 13 gols na última temporada. Ainda, desde a saída de Steven Gerrard, o brasileiro assumiu a vaga de ídolo.



As atuações de Coutinho renderam-lhe o troféu "Samba de Ouro" de 2016, prêmio dado ao melhor brasileiro que atua no futebol europeu. Neymar, eleito em 2014 e 2015, ficou na segunda colocação, seguido pelo volante Casemiro, do Real Madrid.



A escolha é feita baseada em votos de jornalistas, jogadores, ex-jogadores e internautas, através do site Sambafoot. Coutinho teve 32,13% dos votos, contra 27,88% de Neymar, e 13,35% de Casemiro.



Nesta temporada, Philippe Coutinho soma cinco gols e cinco assistências no Campeonato Inglês. No entanto, por conta de uma lesão, o meia brasileiro está afastado dos gramados desde o dia 26 de novembro, quando machucou o tornozelo na vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Sunderland. A expectativa é que ele esteja à disposição do técnico Jürgen Klopp ainda neste mês.



Confira os vencedores de todas as edições do Samba de Ouro:



2008 - Kaká (Milan)

2009 - Luis Fabiano (Sevilla)

2010 - Maicon (Inter de Milão)

2011 - Thiago Silva (Milan)

2012 - Thiago Silva (PSG)

2013 - Thiago Silva (PSG)

2014 - Neymar (Barcelona)

2015 - Neymar (Barcelona)

2016 - Philippe Coutinho (Liverpool)