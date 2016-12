CONCURSOS: Grupo de trabalho estuda forma de verificar veracidade de autodeclaração

Por: Brasília: Agência Brasil

Em 28 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

Uma portaria conjunta publicada na edição de hoje (27) do Diário Oficial da União instituiu um grupo de trabalho (GT) com a finalidade de discutir os procedimentos a serem adotados para verificar a veracidade da autodeclaração de cotistas negros em concursos públicos. A iniciativa é dos ministérios do Planejamento e da Justiça e Cidadania.

O grupo vai apresentar diretrizes para nortear o Ministério do Planejamento na edição de instrução normativa para regulamentar os procedimentos de verificação da autodeclaração.