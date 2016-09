Pacote de concessões do governo federal anunciado ontem por Temer inclui a Companhia de Saneamento do Pará e dois terminais de carga em Santarém

Em 14 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Da Sucursal

O governo Michel Temer anunciou ontem, no Palácio do Planalto, seu primeiro pacote de concessões e privatizações, que inclui 34 projetos entre aeroportos, rodovias, terminais portuários e ferrovias, além de ativos no setor elétrico, óleo e gás, mineral e de saneamento. O Pará aparece nesse Programa de Parceria em Investimentos (PPI) com dois terminais para a movimentação de cargas combustíveis em Santarém e estudos para melhorar a universalização do serviço de saneamento no Estado, com projeto de concessão ou parceria para a gestão da Companhia de Saneamento do Pará, a Cosanpa, que hoje atua com arrecadação deficitária e atende 3,6 milhões de habitantes em 55 municípios paraenses.

