Companhia concederá descontos no débito e nos juros das contas em atraso

Por: G1 Santarém

Em 11 de setembro, 2016 - 18h14 - Pará

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que usuários inadimplentes poderão negociar ou quitar seus débitos na campanha "Conta em Dia", que começa na próxima segunda-feira (12), em Santarém, oeste do Pará e outros 54 municípios atendidos pela concessionária.

Até o dia 4 de novembro será possível obter descontos de até 90% no valor principal do débito. A Companhia também concederá 100% de descontos nos juros, multas e atualização monetária das contas em atraso.

Com a campanha, o cliente ao negociar o débito não corre o risco de ter seu abastecimento cortado, não será negativado nos Serviços de Proteção ao Crédito e nem terá problemas com processos administrativos e judiciais.

"Esta campanha concede descontos para favorecer que a pessoa acabe com o débito e possa regularizar suas contas. Informamos também, aos que possuem poço artesiano em casa e ainda não solicitaram o desligamento, que aproveitem a oportunidade para procurar a Cosanpa e evitar transtornos futuros", ressalta Sérgio Campos, representante da Companhia em Santarém.

As negociações podem ser feitas diretamente na loja de atendimento, localizada no prédio da estação cidadania, na Avenida Rui Barbosa, no bairro da Prainha ou na sede da Cosanpa, que fica na Rodovia BR-163, próxima a Rodoviária.

Os clientes devem trazer documento oficial com foto, CPF e a conta de água com a matrícula visível. Se o cliente morar em um imóvel alugado, deverá levar o contrato de locação.