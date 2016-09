Cliente que estava em débito há um com a companhia é a primeira a fazer a negociação

Por: Redação ORM News com informações da Cosanpa

Em 12 de setembro, 2016 - 21h01 - Pará

Começou nesta segunda (12), a ‘Campanha Conta em Dia’ da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), onde os clientes inadimplentes têm várias chances de ficar em dia com a companhia. A campanha segue até o dia 4 de novembro e os clientes podem negociar o débito e ganhar descontos de até 90% no valor principal da conta.

Quem aproveitou o primeiro dia da campanha foi a empresária Edna Lopes. Ela tinha um débito com a companhia de 1 ano e procurou o atendimento em São Brás para quitar o débito. 'Eu construí uma casa e pedi ligação da água e acabei não me mudando”, disse. De acordo com Edna, a conta estava em mais de R$ 300. “Consegui o parcelamento em 12 vezes e que será debitado junto com a conta de água', ressaltou.

Para o diretor de mercado da Cosanpa, João Barral, a campanha vai conceder 100% de desconto nos juros e atualização monetária para clientes em débito com a companhia. 'Podemos dizer que o valor sofre uma redução de 70% no valor inicial do débito e as pessoas que, por ventura, não vierem nesse período será adotado o procedimento de cobrança com a negativação do nome do cliente e o corte do fornecimento', destacou.

Ainda de acordo com Barral, o alto número de devedores prejudica diretamente na qualidade no serviço que é prestado pela Cosanpa. 'Quando se tem o alto grau de inadimplência como se está acontecendo agora, você acaba comprometendo não só as despesas normais que a companhia tem, como também acaba prejudicando a manutenção do sistema e outros fatores', ponderou.

Para participar da campanha, o cliente pode procurar uma das lojas de atendimento ao cliente da Cosanpa em Belém e nos outros 54 municípios atendidos pela companhia. Em São Brás, foi montada uma super estrutura de atendimento com 11 atendentes exclusivos com o sistema da negociação.

Como participar- O cliente precisa levar um documento oficial com foto, CPF e uma conta com o número de matrícula visível. Para as pessoas que moram de aluguel, será necessário levar o contrato do imóvel. Mais informações pelo Call Center da Cosanpa: 0800 70 71 195