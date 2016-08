Para a realização dos serviços será necessária a interdição da rua, prevista para o período de 8h as 14h

Por: Agência Pará

Em 28 de agosto, 2016 - 09h01 - Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que haverá manutenção emergencial da rede coletora de esgoto na Avenida Gentil Bittencourt, entre as Travessas 14 de Abril e 3 de Maio, no próximo dia 31.

Para a realização dos serviços será necessária a interdição da rua, prevista para o período de 8h as 14h. A interrupção da passagem de veículos nesse perímetro da gentil será auxiliada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).